Addio stress da iperconnessione, da Samsung lo smartphone senza internet

Non è una fake news: sul mercato un nuovo telefonino, un telefonino ipermoderno, uno smartphone senza connessione ad Internet. Lo ha lanciato Samsung, è il Galxy J2Pro, e steriormente un telefono come altri, supporta chiamate, messaggi di testo, può fare foto ma non ha nè traffico dati, nè l'accesso al wi-fi. Quindi niente social network, email, chat, app e ricerca online. Perfetto, contro il logorio dell'iperconnessione. Le caratteristiche tecniche comprendono display SuperAmoled da 5 pollici (540×960 pixel), processore quad core a 1,4 GHz, Ram da 1,5 GB e storage di 16 GB espandibile con memory card. C’è però la fotocamera posteriore da 8 M pixel, processore quad core a 1,4 GHz, Ram da 1,5 GB e storage di 16 GB espandibile con memory card. Mentre la batteria è da 2.600 mAh e promette un’elevata autonomia in virtù della mancanza di molte funzioni avide di energia.

Per il momento, il J2 Pro è in vendita solo nella Corea del Sud a un prezzo equivalente a circa 150 dollari (199.100 won) e si rivolge a studenti che hanno necessità di rimanere collegati senza incentivare attività che possono sviare l’attenzione dallo studio. Non solo, il nuovo Galaxy super essenziale è adatto anche agli utenti senior e a chi non ha necessità di avere le app aggiuntive ma solo di poter avere tra le mani un telefono moderno.



Lunedì 16 Aprile 2018



