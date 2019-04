​Heidi in tendenza su twitter: ecco cosa è successo su Live Quiz

Heidi è entrata tra le tendenze di twitter. Perché il personaggio protagonista del famoso cartone animato giapponese che viveva sulle montagne della Svizzera in compagnia del nonno e delle caprette che le facevano "ciao" si è ritrovato in tendenza insieme a Julian Assange e Ratzinger? Il mistero è presto svelato: la bambina che lascia le montagne per fare da compagna di giochi all'amica Clara è la risposta esatta del Live Quiz di oggi.

Il Live Quiz è un videogioco per smartphone che si gioca in diretta e mette in palio veri premi. La domanda che ha tratto in inganno i giocatori è la seguente: "Quale di questi cartoni animanti anime è ispirato a un romanzo?". Tra le opzioni, Sanpei, Heidi e Lady Oscar.

Ne sbagliate solo due! 😲 Quella de Il Decamerone la sapevo pure ma mi sembrava troppo scontata e mi sono buttata su un'altra risposta ☹ ma tanto sarei caduta sulle serie tv perché non ho seguito nessuna delle tre 🙄 però su Heidi non avrei mai potuto sbagliare 😏 #livequiz pic.twitter.com/sQxHoBeisH — arual81 (@arual812) 11 aprile 2019

Io la domanda su Heidi la sapevo pure troppo bene perché ho il libro, me lo regalarono al posto di una Barbie che volevo infatti mai letto in segno di protesta — Eli (@EliMt_) 11 aprile 2019

Io scioccata da entrambe che da piccole non avete mai letto Heidi pic.twitter.com/c8DHxaH9un — Fedemac 🖤 (@federicocla) 11 aprile 2019

La risposta esatta è proprio Heidi, romanzo scritto da Johanna Spyri e pubblicato nel 1880.