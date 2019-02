Touch down: la sonda giapponese Hayabusa2 a guida italiana ha raccolto campioni della superficie dell'asteroide ​Ryugu Video E Israele va sulla Luna

Touch down in una nuvola di finissima polvere sollevata da un proiettile di tantalio. E' scesa dolcemente verso il "suo" asteroide Ryugu la sonda Hayabusa2 dell'agenzia spaziale giapponese Jaxa, lassù a 340 milioni di chilometri dalla Terra, qualcosa come 10 volte la distanza della Luna. E, per non perdersi nell'immensità, anche questa sonda grande come un'utilitaria si è affidata a una bussola italiana costruita da Leonardo.

Sull'asteroide la discesa è avvenuta a velocità assai bassa: 10 centimetri al secondo nell'ultima fase, poi lo sparo del proiettile di appena 5 grammi, sfrecciato a 300 metri al secondi, che ha permesso a un "corno" aspiravolvere di un metro di raccogliere frammenti della superficie dell'asteroide. Tutto sembra essere andato alla perfezione, come conferma un tweet delle 8.42 (ora giapponese) e come indicavano le scene di festa dalla sala di controllo. Subito dopo la raccolta di materiale, la sonda ha accesoi motori portandosi a 20 chilometri dall'asteroide, poi la partenza verso la Terra. Ci vorrà un po' di pazienza: l'atterraggio è previsti per il 2020 in Australia.

[TD1-L08E1] 2/22 at 8:42 JST. The following has been confirmed at Gate 5:

・Projectile was command to fire.

・Normal sequence.

・Spacecraft state is normal.

Based on this, we determined touchdown was successful! A detailed analysis will now be done. — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 22 febbraio 2019



Osservando con il proprio telescopio integrato la volta celeste e confrontandola con la mappa di circa 3.000 stelle memorizzata al proprio interno, questa bussola stellare riesce a dare al computer di bordo della sonda le informazioni necessarie per tenerla sulla rotta prestabilita. Si tratta dello stesso sensore che, dopo aver guidato moltissime missioni spaziali europee e americane (ad esempio Insight, atterrata su Marte lo scorso novembre), è a bordo anche di OSIRIS-Rex, missione Nasa anch’essa con l’obiettivo di riportare sulla Terra campioni di asteroide, e che guiderà presto Prisma, la missione dell'Agenzia spaziale italiana in partenza il 15 marzo grazie a un razzo Vega dallo spazioporto di Kourou, che grazie all’iperspettrale permetterà di osservare la Terra come mai è stato fatto prima.

ISRAELE SULLA LUNA CON LEONARDO: E' IL PRIMO LANDER PRIVATO

Anche Israele punta alla corsa alla Luna e si prepara a fare da apripista con la prima missione destinata a portare sul suolo lunare il primo veicolo di un'azienda privata. E' stato costruito dalla SpaceIL, un'organizzazione non-profit israeliana che ha raccolto 100 milioni di dollari grazie a imprenditori, istituti di ricerca, Industrie Aerospaziali Israeliane (Iai) e Agenzia Spaziale Israeliana (Isa). Si prevede che la missione possa raggiungere in aprile l'emisfero settentrionale della Luna.

Il lancio è avvenuto con successo alle 2.45 odierne (venerdì) da Cape Canaveral con un razzo Falcon 9 di Space X di Elon Musk.

Leonardo ha realizzato a Nerviano (Milano) i pannelli solari del rover, integrati in modo tale da consentire al veicolo di essere operativo a diverse inclinazioni rispetto alla luce solare, continuando a trasmettere a terra immagini e video ad alta risoluzione.

Dopo essere stato rilasciato dal Falcon 9 - presumbilmnete nella notte fra giovedì e venerdì - il rover entrerà nell'orbita terrestre percorrendo rotte ellittiche, fino ad arrivare abbastanza vicino alla Luna da essere catturato dalla sua gravità. Il rover si chiama Beresheet, che in ebraico significa "all'inizio", ed è poco più che una dimostrazione di fattibilità, dal momento che la missione scientifica è semplice e durerà solo un paio di giorni, ma la sua importanza è simbolica: la prima missione israeliana e allo stesso tempo privata su suolo lunare, che potrebbe cambiare l'esplorazione spaziale. In futuro istituzioni pubbliche e aziende private, come agenzie spaziali e centri di ricerca fino alle compagnie di telecomunicazioni, potrebbero acquistare spazi su veicoli privati per trasportare strumenti sul nostro satellite. SpaceIL aveva partecipato in passato al Google Lunar X Prize, la competizione spaziale da 30 milioni di dollari iniziata nel 2007 e chiusa nel 2018 senza vincitori. L'azienda sarà quindi la prima, tra i concorrenti di quel concorso, a raggiungere finalmente la Luna. Almeno altre cinque aziende si preparano a seguirla e hanno già in programma un lancio entro il 202

