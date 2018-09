Google sempre più intelligente e predittivo. Sta per arrivare Discover

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Google cambia Google. Più intelligente, utile e potente. Il motore di ricerca più usato al mondo, rinnova il suo feed, dopo appena un anno, che ora si chiama Discover, uno strumento sempre più personalizzato e mirato alla conoscenza del singolo utente. Le novità di Mountain View, applicate sugli smartphone Android e sulla versione desktop, puntano infatti, ad un rapporto sempre più esclusivo tra uomo e device. Discover in particolare, fornisce informazioni sulla pagina del browser mobile, senza che si debba digitare nulla.Questo accade perché la memoria di Google è stata migliorata – grazie all’intelligenza artificiale - per conservare le ricerche più recenti e ripetitive, per esempio attori, cantanti, marche di vestiti o squadra di calcio, cioè i nostri interessi ed hobby, in modo da aggregare notizie che li riguardano e riproporceli. Sempre in tema di memoria, il nuovo Google consentirà di "riprendere da dove si è lasciato", magari proponendo argomenti nuovi insieme a pagine visitate, ma ritenute dall’algoritmo ancora rilevanti per la nostra ricerca, che spesso si ripete. E questo lo farebbe organizzando le pagine visitate in Collezioni, una sorta di catalogo dinamico, che ci aiuta nella schematizzazione di determinati argomenti ricercati sistematicamente e che traccia anche il mutare dei nostri interessi.Altra novità è rappresentata da un mix di testo, foto ed immagini, che Google crea per ogni nostra ricerca, sono le Stories, come quelle proposte dai social che propongono un percorso multimediale all’interno dei contenuti ricercati. Anche foto e video saranno selezionati con criteri più raffinati: le immagini restituite, saranno quelle ritenute migliori, perché inserite in un sito dedicato a quell’argomento o in un articolo di un giornale autorevole, per fare due esempi. Per i video, il tentativo è di scremare i filmati inutili, attraverso l’applicazione di algoritmi in grado di “vedere” quello che stiamo cercando in quel momento. Dopo 20 anni dal suo debutto il motore di ricerca più usato al mondo alza l’asticella dell’innovazione, senza paura di avere rivali.