Ricerche in tilt su Google, nuovi contenuti non indicizzati: ecco cosa sta accadendo

Ricerche in tilt su Google. Il motore di ricerca sta riscontrando un grosso problema che impedisce di indicizzare i nuovi contenuti nei risultati di ricerca. Il bug è stato individuato all'inizio di mercoledì mattina

Il gigante del web ha confermato di aver riscontrato problemi di indicizzazione e di fornire ulteriori informazioni quando disponibili, spiega il Search Engine Journal, un sito speciaizzato. «Al momento stiamo riscontrando problemi di indicizzazione che potrebbero causare risultati di ricerca obsoleti in alcuni cas - scrive Google -. Aggiorneremo questa discussione quando possiamo fornire ulteriori informazioni».

Looks to me as if Google stopped indexing (news?) an hour ago. Noticed at first with our pages but seems to be true for everyone (see screenshot) @searchliaison @JohnMu can you confirm this? pic.twitter.com/UlSCI5LVi7

— Valentin Pletzer (@VorticonCmdr) 22 maggio 2019