Google Pixel 3a, presentati i nuovi smartphone low cost di Big G

Alla fine è successo. Google è sbarcata nella fascia media con due nuovi dispositivi. Nel corso dell’evento I/O 2019 del 7 maggio a Mountain View, insieme a tantissime novità software - su tutte la nuova versione di Android 10 - Big G ha presentato i nuovi Pixel 3a e 3a XL. Per qualcuno è una sorta di ritorno al passato e cioè a prima della nascita dei Pixel, quando la serie di smartphone prodotta da Google - in realtà prodotta da altre aziende come Lg o Htc per conto del colosso di Mountain View - si chiamava Nexus ed era amatissima per l’esperienza Android priva di personalizzazioni e una qualità fotografica fuori dal comune a un prezzo accessibile. I nuovi 3a e 3aXL sembrano ricalcare quell’esperienza grazie alla fotocamera premium, a una batteria dalla lunga durata e agli aggiornamenti software sempre garantiti da Google. Il tutto, anche rispetto ai fratelli maggiori Pixel 3 e 3XL presentati lo scorso autunno, senza spendere una fortuna. In Italia infatti, 3a è disponibile dall’8 maggio in due colori - nero e bianco - e in due dimensioni, al prezzo di 399 Euro per il modello da 5,6" e da 479 Euro per quello da 6”.Nonostante il prezzo Pixel 3a di Google offre quasi tutto ciò che ci si aspetta da un dispositivo di fascia alta. Dal punto di vista del design infatti, lo smartphone non ha nulla da invidiare. La scocca è infatti molto simile a quella dei Pixel 3, a cambiare è solo il materiale in cui è realizzata. Per contenere i costi infatti, Google ha utilizzato il policarbonato che, nonostante faccia apparire il dispositivo inevitabilmente un po’ “plasticoso”, compensa con un peso ridottissimo. Nella versione XL con display da 6” infatti, il dispositivo pesa appena 167g. Per il resto la presenza di un jack audio da 3,5 è un po’ in controtendenza rispetto alle scelte fatte dalla concorrenza ma, senza dubbio, può tornare molto utile.La fotocamera di pluripremiata che già abbiamo imparato a conoscere consente di scattare foto incredibili usando la tecnologia HDR+ con funzionalità come la modalità Ritratto, lo zoom ad alta definizione e la modalità Foto notturna, con cui ottenere immagini nitide anche con poca luce. Grazie all'app Google Foto integrata, è possibile salvare foto e video in alta qualità in uno spazio di archiviazione online illimitato e gratuito. Il caricatore da 18 watt consente di avere 7 ore di durata della batteria con una ricarica di 15 minuti e fino a 30 ore con una ricarica completa. Come detto poi uno dei maggiori punti di forza dell’intera famiglia Pixel, è la costanza degli aggiornamenti garantiti direttamente da Google. «Ci assicureremo che Pixel 3a abbia le protezioni necessarie contro le nuove minacce grazie a tre anni di aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo» garantiscono da Mountain View sottolineando anche come in un recente rapporto Pixel ha ottenuto il punteggio più alto tra tutti gli smartphone per la sicurezza integrata. La nuova versioni dei Pixel porta in dote, oltre alla consueta facilità di utilizzo delle app integrate di Google come YouTube, Google Foto e Gmail, anche alcune nuove funzionalità in anteprima. Su 3a infatti, come sull'intera gamma Pixel, è disponibile la funzione di realtà aumentata in Google Maps che consente quando si è in giro per la città di vedere le indicazioni a piedi sovrapposte al mondo reale e non solo un puntino blu su una mappa. In questo modo è possibile sapere con precisione dove ci si trova e in quale direzione dirigersi (nelle aree coperte da Street View con una buona connessione dati e un'ottima illuminazione). Non solo, grazie alla funzione di time-lapse disponibile è possibile immortalare un intero tramonto in pochi secondi di video, ideale per i post sui social o per i messaggi agli amici.Display3a: 5.6” (142.2mm) FHD+ (2220 x 1080) gOLED3aXL: 6.0" (152.4mm) FHD+ (2160 x 1080) gOLEDBatteria3000mAh3700mAhRAM4GB LPDDR4xMemoria64GBProcessoreQualcomm® SnapdragonTM 670 da 2.0GHz + 1.7GHz, 64Bit Octa-CoreFotocamera posteriore12.2MP Dual-Pixel Sony IMX363, ƒ/1.8 e 1.4μmFotocamera frontale8MP, 1.12μm e f/2.0