Google Foto bloccherà l'archiviazione gratuita: il nuovo spazio limite, date e costi

Google Foto sta per terminare il suo servizio gratuito di spazio di archiviazione illimitato per le foto degli utenti. A partire dal primo giugno 2021, lo spazio si limiterà ai 15 GB come conseguenza della politica del colosso digitale per incoraggiare gli utenti a registrarsi per il servizio di abbonamento di archiviazione di Google One. Dopo il primo giugno 2021, dunque, tutte le nuove foto e video caricati dovranno rientrare nei 15 GB di spazio.

APPROFONDIMENTI TECNOLOGIA Google Foto interrompe il servizio di archiviazione gratuito

Le foto che supereranno questo spazio non saranno cancellate, come riporta anche The Verge, purché caricate prima di quel giorno non faranno parte del limite. I piani di abbonamento di Google One partono da $ 2 al mese negli Stati Uniti per 100 GB di spazio di archiviazione e sconti su Google Store. Gli esperti consigliano di eseguire il backup delle foto e dei video esistenti in Google Foto prima della scadenza di giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA