WhatsApp, Instagram Facebook down in Europa, Asia e America: ecco cosa sta accadendo

#Facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown. Un altro blackout dei social network riconducibili a Mark Zuckerberg, dopo quello del 13 marzo scorso, è iniziato intorno alle 12.40. Si tratta del secondo grosso inconveniente a distanza di un mese esatto dal precedente. Gli utenti di tutto il mondo si stanno lamentando e gli hashtag legati all'interruzione volano su Twitter, unico social al momento funzionante. Sono infatti in testa alle tendenze mondiali. Per il momento da Menlo Park non arriva alcun commento ufficiale.

Facebook e Instagram down, gli utenti disperati chiamano... la polizia



Facebook | Instagram | Whatsapp giù. Quando da Mark ci sono casini mezzo telefono diventa inutile. — Matteo Curti (@matteo_curti) 14 aprile 2019

Malesia

Filippine

Su WhatsApp risulta al momento impossibile anche fare telefonate. Sconosciute, per adesso, le cause del problema. Il sito DownDectector.it segnala che il problema riguarda soprattutto l'Europa. Su Twitter viene annunciato il malfunzionamento dei social anche da utenti asiatici, in particolare da

Facebook, WhatsApp e Instagram down in mezzo mondo lo scorso 13 marzo

Lo scorso 13 marzo si è registrato il down più lungo della storia dei social, con ben 14 ore di buio. Zuckerberg, travolto dalle polemiche aveva risposto con una nota ufficiale spiegando le motivazioni e parlando di modifiche alla configurazione dei server, che hanno reso impossibile l'accesso ai servizi. Il fatto che tutti i social siano sotto l'egida di un'unica azienda rende quindi di conseguenza il blocco totale. Su Twitter si è scatenata l'ironia, con commenti al vetriolo



Ultimo aggiornamento: 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA