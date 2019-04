​WhatsApp, Instagram e Facebook down: con i meme si scatena l'ironia

Ironia geniale si è scatenata su Twitter, l'unico social funzionante, dopo il WhatsApp, Instagram e Facebook down di oggi. Da chi rivela di aver scoperto che la sorella (di 17 anni) sa parlare a chi si dispera per non poter ricevere messaggi da fidanzati e fidanzate, passando per coloro i quali sperano che almeno Facebook non compri pure Twitter («Mark, nun t'azzardà a comprà pure Twitter eh! Statte lontano fijo mio!»). Inutile dire che gli hashtag #whatsappdown, #instagramisdown e #facebookisdown sono in vetta a tutte le tendenze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA