Facebook lancia nuovi strumenti per aiutare le imprese: dai buoni regalo agli ordini via Instagram

Buoni regalo su Facebook, cibo ordinato su Instagram e raccolte fondi per le piccole e medie imprese italiane in difficoltà per il Coronavirus. La scuderia di Mark Zuckerberg ha deciso di correre in soccorso delle pmi della Penisola e da oggi, 11 maggio, ha messo a disposizione nuovi strumenti digitali. Così, da oggi, ci sono da un lato una serie di iniziative che permettono ai molti negozi ancora chiusi di sfruttare al meglio i social network per portare online la propria attività, e dall’altro nuove risposte per l’ondata di richieste avanzate degli utenti per strumenti con cui sostenere ristoranti, negozi e piccole imprese locali.

GIFT CARD E ORDINI IG

Da Menlo Park hanno deciso di lanciare anche in Italia la funzione con cui gli utenti di Facebook potranno accedere ai buoni regalo dei commercianti della propria città attraverso l’annuncia “Supporta le imprese locali” che è comparsa nei feed del social network. Cliccando sul buono regalo creato dalla pagina di una piccola impresa (per scoprire come configurarlo basta andare qui), le persone potranno acquistare online un voucher con il valore che si preferisce e supportare i commercianti.

Non solo, tra i nuovi strumenti messi a disposizione sulle piattaforme social di Zuckerberg c’è ora anche la possibilità di pubblicizzare il proprio servizio di food delivery su Instagram attraverso un pulsante predefinito. La funzione si chiama “Ordini di cibo a domicilio” e i ristoratori possono utilizzarla inserendo un pulsante nel proprio profilo oppure un adesivo “Ordini di cibo” nelle stories. In questo modo i clienti vengono indirizzati direttamente al sito di partner esterni (Deliveroo e UberEats per l’Italia) che si occupano di pagamenti e consegne.

RACCOLTE FONDI E STICKER

Con lo stesso intento Facebook ha anche ampliato lo strumento di raccolta fondi personale per consentire anche alle attività commerciali di avviarne una sul social (ma è condivisibile anche su Instagram) per chiedere supporto ai clienti più fedeli in questo periodo particolarmente difficile.

Come detto però le novità riguardano anche Instagram che, proprio in questi giorni, sta lanciando nuove funzionalità per rendere più facile alle persone mostrare il proprio supporto alle imprese. Tra queste c’è il nuovo sticker (oltre che hashtag) #CompraKm0 che vuole dare alle persone la possibilità di esprimere il proprio sostegno alle attività commerciali locali che più amano. Se gli utenti menzionano un'azienda utilizzando questo sticker, l'azienda può ripostare il contenuto nelle loro storie o inviare un messaggio alle persone che l’hanno taggata.

AZIENDE ATTORNO A TE

Gli sviluppatori di Facebook, con queste iniziative, hanno pensato a soluzioni pratiche per la nuova problematica quotidianità di utenti e pmi. In questo periodo, ad esempio, le persone sono alla ricerca degli ultimi aggiornamenti forniti dalle aziende per sapere dove e come possono trovare i loro prodotti/servizi. Dal canto loro invece le aziende cercano di tenere aggiornati i loro clienti sulle loro iniziative. Una situazione che rischia di creare un impasse dettato dalle troppe informazioni che cambiano. Per questo si è deciso di creare un unico spazio per consultare gli ultimi post pubblicati delle aziende per loro rilevanti, comprese quelle più vicine. Da un messaggio in cima al proprio NewsFeed le persone verranno indirizzate ad una raccolta dei post delle aziende locali; avranno anche la possibilità di iscriversi e ricevere notifiche settimanali. Il tutto verrà visualizzato anche nell'hub del Covid.

ALTRE NOVITA’

La piattaforma social ha pensato anche a nuove funzionalità per aiutare le aziende a rimanere informate. Ad esempio, all’interno dell’app di Facebook, sarà presto possibile visualizzare in tempo reale informazioni che possono aiutare le aziende ad adottare più rapidamente le misure necessarie per sostenere il loro business durante l’emergenza e integrano la Piattaforma delle risorse per le imprese già esistente. Non solo, Facebook italia ha fatto anche sapere di supportare l’iniziativa “Il negozio vicino” promossa da Gruppo Giovani di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Si tratta di una piattaforma che mette in luce tutti i piccoli esercizi di vicinato e la loro offerta, ordinandoli per tipologia, per località e per zona e offrendo all'acquirente la possibilità di contattarli facilmente e vedersi recapitare gli acquisti a domicilio. Il social sostiene il progetto dal punto di vista della comunicazione e mettendo a disposizione corsi di formazione gratuiti per le piccole imprese italiane, dando la possibilità di sfruttare questo tempo per far crescere le proprie competenze digitali.

