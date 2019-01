Rivoluzione social per Zuckerberg: messaggi unificati su Facebook, WhatsApp e Instagram

Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, prevede di integrare i servizi di messaggistica dei social network - WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger. Lo scrive il New York Times. L'operazione richiede migliaia di dipendenti di Facebook per riconfigurare come WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger, sottolinea il quotidiano citando quattro persone coinvolte nello sforzo.



Tutti e tre i servizi continueranno a funzionare come applicazioni stand-alone, la loro infrastruttura di messaggistica sottostante invece sarà unificata. Facebook è ancora nelle prime fasi del lavoro e prevede di completarlo entro la fine di quest'anno o all'inizio del 2020, spiega il quotidiano.



Zuckerberg avrebbe anche ordinato a tutte le applicazioni di incorporare la crittografia end-to-end, un passo significativo che protegge i messaggi da occhi indiscreti tranne i partecipanti alla conversazione. Dopo l'entrata in vigore delle modifiche, un utente di Facebook potrebbe inviare un messaggio crittografato a qualcuno che ha solo un account WhatsApp, per esempio. Attualmente, questo non è possibile perché le applicazioni sono separate.

Ultimo aggiornamento: 17:08

