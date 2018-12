Facebook down: il popolare social sta registrando dei problemi di accesso. L'hashtag #facebookdown è diventato virale su Twitter, dove molti utenti si sono lamentati di essere stati sloggati e non riuscire più a rientrare nel proprio account. Qualcuno temeva gli avessero rubato l'account, qualcun altro è bloccato sulla schermata "Login Error". Si rilevano problemi nell'accesso anche dagli smartphone. Per non non è chiaro a cosa sia dovuto il problema.

