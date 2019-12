Facebook, il Tribunale di Bari: «Foto altrui si possono postare solo se c'è consenso»

Le foto sui social possono essere postate solo se c'è il consenso della persona interessata e il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari con un'ordinanza datata 7 novembre 2019 con cui il giudice ha condannato una signora che aveva pubblicato su Facebook un migliaio di fotografie di un uomo con i suoi figli, senza la di lui autorizzazzione.



Il Tribunale - stabilendo un precedente importante per il mondo web - ha stabilito che la pubblicazione di foto altrui è subordinata sempre all'autorizzazione, esplicita o implicita, del soggetto raffigurato. La sentenza barese ha anche disposto l'immediata rimozione delle foto in questione, fissando anche una penale in denaro per ogni giorno di ritardo. © RIPRODUZIONE RISERVATA