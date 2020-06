Echo Auto, il dispositivo Amazon che porta le funzioni di Alexa in automobile

Alexa

, l'assistente vocale di, nato per uso domestico, esce dalla porta di casa ed entra in auto. Si chiama Echo Auto , l'ultimo nato in casa Amazon , arrivato anche in Italia, sviluppato per portare su ogni veicolo - anche i meno recenti - l'esperienza di infotainment già nota a chi possiede Echo Connesso allo smartphone via bluetooth, Echo Auto , permette al conducente di sfruttare i comandi vocali del dispositivo Amazon senza nessuna distrazione dalla guida o interazione manuale, ma è utilizzabile anche dagli altri passeggeri, perché le informazioni che si possono chiedere sono infinite: condizioni del traffico, il ristorante in un luogo specifico, gli orari di un museo, il meteo, la lettura delle ultime notizie, insomma qualsiasi informazione utile.Dal punto di vista estetico, Echo Auto , il dispositivo di Amazon con l'assistente vocale Alexa, assomiglia ad un pezzo vintage presente nelle auto degli anni Ottanta, l'audiocassetta. Facile il collegamento, è sufficiente una presa da 12V o la porta Usb, entrambi presenti nelle automobili, e per la connessione audio con l'impianto stereo della macchina basta un cavo audio con jack da 3,5mm oppure se non si vogliono passare fili, c'è la via Bluetooth. Echo Auto si connette all’App Alexa sul tuo telefono e riproduce contenuti dagli altoparlanti, inoltre la confezione include un supporto per bocchetta d’aerazione.Ma differenza del classico autoradio, Echo Auto dall'App Alexa consente di ascoltare contenuti in streaming da Audible Amazon Music , Apple Music, Spotify e Deezer, oppure stazioni radio da tutto il mondo con TuneIn.Veniamo ora alla parte tecnica di Echo Auto . Il dispositivo è supportato da 8 microfoni, che consentono una buona acustica all'interno dell'abitacolo del veicolo, nonostante i rumori esterni della strada. Inoltre, per tutelare la privacy, c'è un pulsante per disattivare i microfoni, uno per attivare l'ascolto e una barra luminosa che indica lo stato del dispositivo. Ovviamente il dispositivo di Amazon si collega alla rete, tramite lo smartphone, utilizzando il piano dati già esistente dell'utente.Amazon, comunque prima dell'acquisto del dispositivo, consiglia di verificare la compatibilità di Echo Auto con il proprio modello di auto e telefono. Echo Auto allunga la lista dei dispositivi Amazon , di cui si possono osservare le caratteristiche sul sito e che in questo periodo sono proposti a prezzi più vantaggiosi del solito. Tra questi troviamo: