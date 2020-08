Crew Dragon SpaceX, il ritorno degli astronauti americani con lo splash down dopo 45 anni Diretta dalle 23.15

Il ritorno dello Splash Down grazie a Crew Dragon di SpaceX: tra poche ore riecco l'evento indimenticabile per chi ha almeno 50 anni e ha in testa e nel cuore le emozioni degli ammaraggi delle missioni Apollo. L'appuntamento è per le 23.15 di sabato 1° agosto con la diretta Nasa per il rientro sulla Terra degli astronauti della Nasa Bob Behnken e Doug Hurley che appunto nella notte (italiana) si staccheranno dalla stazione spaziale internazionale raggiunta il 31 maggio scorso.

Poi la terrificante caduta guidata verso l'oceano Atlantico che terminerà alle 20.42 di domenica 2 agosto con il tuffo della navicella Crew Dragon appesa a quattro maestosi paracaduti.

Non accadeva dal 1975 che astronauti tornassero a casa con questa procedura, ché poi è arrivata l'epopea dello Space Shuttle che planava placido con un aliante fino alla pista di atterraggio, mentre russi e cinesi per i loro cosmonauti e taikonauti hanno sempre scelto di precipitare verso il duro terreno. Solo una volta un Soyuz ammarò, anzi allagò al termine di una sfortunatissima missione che non si concluse sulle steppe del Kaakhstan, ma in un lago, per di più ghiacciato. Quei cosmonauti, insomma, se la videro brutta.



51 years ago today: Apollo 11 splashdown, a safe return from the Moon. 45 years ago today: Apollo-Soyuz Test Project splashdown, the last Apollo flight. August 2, 2020: Crew Dragon Endeavour splashdown, the first crewed water landing in 45 years. History in the making. pic.twitter.com/Y5rb2BvgYI — Johnson Space Center (@NASA_Johnson) July 24, 2020

LIVE NOW: Tune in to watch as @AstroBehnken & @Astro_Doug say farewell to their @Space_Station crew members. 👨‍🚀 👨‍🚀 Soon, the #LaunchAmerica crew will close the hatch on their spacecraft ahead of their return to planet Earth: https://t.co/cbqmPVuovA https://t.co/cbqmPVuovA — NASA (@NASA) August 1, 2020

Potrebbe essere accompagnato da una tempesta tropicale il rientro a Terra della Crew Dragon, la capsula della SpaceX di Elon Musk , primo veicolo spaziale costruito da un'azienda privata ad agganciarsi alla Stazione Spaziale. Secondo i prgrammi, la sera del 2 agosto la capsula dovrebbe riportare a Terra i veterani della Nasa Bob Behnken e Doug Hurley, che il 31 maggio scorso, in un volo storico, sono arrivati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nella missione Demo 2. Il maltempo incalza e la situazione si evolve di ora in ora. Tuttavia, nonostante la tempesta tropicale Isaias si stia dirigendo verso la zona in cui si trovano i possibili siti di ammaraggio della capsula, al momento la Nasa e la SpaceX sembrano orientate a confermare il rientro per le 20,48 di domenica 2 agosto. «Non vediamo l'ora di riportare a Terra Bob Behnken e Doug Hurle, ma siamo in sospeso a causa del maltempo», ha detto l'amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine. Dopo aver colpito il Portorico con forti venti e inondazioni, Isaias è stata classificata come tempesta tropicale nelle ultime ore, quando il vento ha superato 62 chilometri orari. I possibili siti di ammaraggio sono sette, distribuiti fra l'Oceano Atlantico il Golfo del Messico; di questi tre si trovano all'interno della zona in cui più probabilmente potrebbe dirigersi la tempesta e sono tutti al largo della Florida, in particolare in corrispondenza delle coste di Cape Canaveral, Daytona e Jacksonville. I responsabili della missione Demo 2 continuano a controllare l'evoluzione della tempesta e, sebbene al momento la data di rientro sia confermata, non si esclude che alla fine si decida di far restare i due astronauti qualche giorno in più a bordo della Stazione Spaziale. C'è infatti da considerare che, anche se la capsula riuscisse ad ammarare senza problemi, onde, pioggia, fulmini, insieme alla scarsa visibilità dovuta alle nuvole basse, potrebbero creare serie difficoltà agli elicotteri incaricati di recuperare i due uomini per portarli a bordo della nave della SpaceX. Dare il via libera all'operazione di rientro è una decisione molto delicata. Dal momento in cui la capsula si sgancerà dalla Stazione Spaziale avrà infatti solo tre giorni di autonomia, ha osservato il direttore del programma della Nasa per i voli commerciali, Steve Stich. Finché resterà agganciato alla stazione orbitale, il veicolo non avrà invece problemi, considerando che è programmato per avere un'autonomia di circa 120 giorni, ossia circa il doppio di quelli finora trascorsi dal momento dell'arrivo.

