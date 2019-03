Crew Dragon, in diretta la prima manovra d'attracco automatica alla stazione spaziale

Luca Parmitano in luglio, mentre è probabile che Samantha Cristoforetti, di nuovo in orbita fra due o tre anni, viaggerà con una Crew Dragon. Un metro alla volta la capsula Crew Dragon della SpaceX si avvicina alla Stazione Spaziale Internazionale. La manovra di attracco dovrebbe culminare con l'aggancio alle 12, ora italiana, dopo che la sala di controllo ha avviato le ultime procedure alle 9.30. Una svolta nelle missioni spaziali con equipaggio che romperà il monopolio dei taxi per l'Iss dal 2011 in mano alla Russia con le veterane ma affidabilissime navette Sojuz che comunque continueranno a essere usate nei prossimi anni a cominciare dain luglio, mentre è probabile che, di nuovo in orbita fra due o tre anni, viaggerà con una Crew Dragon.

Ultimo aggiornamento: 11:45

La capsula, per la prima volta, non avrà bisogno dell'aiuto del braccio robotico, come accade per le navette Dragon della SpaceX utilizzate come cargo.Il momento dell'aggancio segnerà il pieno successo del primo volo di prova senza equipaggio di questa missione, chiamata Demo-1, che rientra nel programma dei voli commerciali della Nasa e che potrà restituire all'agenzia spaziale americana la capacità di trasportare uomini nello spazio. Dopo l'uscita di scena dello Space Shuttle, nel luglio 2011, gli astronauti americani ed europei possono raggiungere la Stazione Spaziale soltanto a bordo delle navette russe Soyuz.La Cina è l'altro Paese attualmente in grado di lanciare astronauti con i suoi mezzi. Lanciata ieri mattina da Cape Canaveral, la capsula Crew Dragon trasporta verso la Stazione Spaziale oltre 180 chilogrammi di materiali e rifornimenti. A bordo c'è Ripley, un manichino che con i suoi sensori ha fornito dati utili sulle sollecitazioni che al momento del lancio potrebbero subire i futuri astronauti che voleranno sulla Crew Dragon.