Coronavirus, Mobile World Congress a rischio: si valuta l'annullamento della fiera tech di Barcellona

L'allarme mondiale per il coronavirus sta creando molti problemi anche al mondo dell'industria, specialmente a quella tecnologica. E adesso è a rischio anche uno dei più importanti appuntamenti annuali del settore, il Mobile World Congress (Mwc), la più grande fiera della telefonia mobile al mondo.

L'evento, in programma a Barcellona dal 24 al 27 febbraio, potrebbe infatti saltare a causa dell'emergenza sanitaria per il Covid-19, nome con cui l'Oms ha chiamato ufficialmente il virus. Come riporta il quotidiano di Barcellona "La Vanguardia", venerdì la Gsma (l'associazione che organizza la fiera) ha in programma una riunione in cui deciderà se annullare o meno il Mwc. La causa è anche la continua emorragia di aziende che in questi giorni stanno annunciando la rinuncia a partecipare alla kermesse, a causa dell'epidemia di coronavirus e dei rischi per dipendenti e ospiti di una manifestazione che supera ogni anno le le 100mila presenze. La Gsma, l'associazione mondiale che raggruppa 800 operatori mobili e che organizza il Mwc, in queste settimane ha più volte rassicurato in merito alle misure sanitarie messe in campo per far fronte ai rischi di contagio. Rassicurazioni che non sono bastate a tranquillizzare una serie di aziende che hanno rinunciato a prendere parte alla manifestazione.

Attualmente, ad essersi ritirate dall'evento, sono Lg, Amazon, Asus, Ericsson, Sony, Vivo, Intel, Gigaset, Nvidia, MediaTek, Ntt DoCoMo, Ulefone, Umidigi. Altre società, come Samsung, Tcl/Alcatel, Zte, parteciperanno in forma ridotta. Altre ancora invece, come Google, Huawei, Nokia, Oppo e Xiaomi, hanno confermato la loro presenza. Sempre, naturalmente, se la fiera si svolgesse regolarmente.

