Coronavirus, il 19 maggio Apple riapre 10 store: clienti contingentati e temperatura misurata all'ingresso

Riaprono gli Apple Store in Italia: il colosso di Cupertino ha infatti deciso di alzare le serrande di 10 suoi negozi italiani, fra cui i 3 romani (Porta di Roma, Euroma 2 e Roma Est), martedì 19 maggio, dopo oltre due mesi di chiusura a causa della pandemia. I negozi Apple italiani erano stati infatti i primi in Europa a chiudere, l'11 marzo.

Coronavirus, da Apple a Calzedonia e Decathlon: i negozi che chiudono i battenti per il virus

Nella fase iniziale gli orari di apertura saranno limitati e verranno messi un atto una serie di protocolli per garantire sicurezza e il distanziameno sociale: le persone in negozio non potranno superare un certo numero, quindi si prevedono delle file ordinate all'esterno, e ai clienti verrà controllata la temperatura prima di entrare. Si dovrà, inoltre, indossare la mascherina e mantenere una distanza sociale di due metri. Per quanto riguarda i servizi, verrà data la al supporto del Genius Bar e non verranno offerte sessioni Today at Apple o Business Briefing in negozio all’apertura. Continueranno inoltre le misure di pulizia e igienizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA