Codemotion in campo con Facebook, Google e Nexi: «Formeremo i talenti del futuro»

«Oggi gli sviluppatori sono i protagonisti dell’innovazione e noi vogliamo formarne sempre di migliori». Se da qualche anno i giovani professionisti italiani sono tra i più apprezzati sviluppatori in Europa, lo si deve anche al lavoro di Chiara Russo e Mara Marzocchi, le due fondatrici di Codemotion. Vale a dire di uno degli eventi tecnologici più importanti d’Europa. Da 9 anni infatti, Codemotion crea occasioni d’incontro e soprattutto opportunità di crescita per professionisti e imprenditori digitali. Nata come una conferenza di super esperti del settore è diventata anche una gettonatissima scuola di tecnologia per bambini e ragazzi, un ente di formazione e soprattutto un partner delle imprese per fare innovazione.Non è un caso se proprio nell’edizione romana appena conclusa - una serie di conferenze, incontri e opportunità di recruiting tra i corridoi della Facoltà di Ingegneria dell’Università Roma 3, dove il progetto è nato nel 2010 - sono state annunciate partnership con alcune delle aziende tech più importanti del mondo: Facebook, Google e Nexi. I tre colossi hanno infatti scelto Codemotion per dare il via a un progetto innovativo che vedrà l’introduzione di percorsi di formazione gratuiti e online dedicati a sviluppatori di ogni tipologia di azienda. I programmi di training per developer rispondono alla crescente domanda non solo di sviluppatori, ma anche di Tech Leader, CIO (Chief Innovation Officer) e CTO (Chief Technical Officer), figure di raccordo tra il tecnico e il manageriale. Secondo i recenti report dell’Istat in tema di occupazione, infatti, le aziende italiane faticano a trovare in autonomia figure professionali qualificate in ambito ICT, che sono sempre più richieste dal mercato (Data Analyst, Web Developer e System Engineer sono solo alcuni esempi). «La nostra è una piattaforma multichannel - spiega Chiara Russo - che supporta la formazione degli sviluppatori, rendendoli protagonisti delle nostre attività e connettendoli alle aziende».Del resto, sono gli stessi numeri a dimostrare il fatto che i laureati in ingegneria, seppure in aumento, sono ancora troppo pochi, anche a causa dell’alto tasso di abbandono degli studi, che sfiora il 60%. Nell’area del capitale umano, infatti, siamo 25esimi su 28 Paesi: l’Europa lamenta l’assenza di una nostra strategia sul fronte delle competenze digitali. Gli sviluppatori sono le figure che guidano il futuro e le aziende hanno compreso l’importanza del loro ruolo per portare avanti i processi di innovazione. È per questo che la piattaforma web di Codemotion (www.codemotion.com) è il luogo ideale per ospitare gli innovativi programmi di formazione pensati con Google Cloud, Facebook Developer Circles e Nexi, disponibili all’interno della sezione Learning.