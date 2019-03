Ecco il cane-robot, quando la tecnologia supera la serie tv...

E' nato prima il cane robot di Black Mirror o il cane robot del Massachusetts Institute of Technology? A giudicare dal video pubblicato dall'istituto di ricerca americano sembra che la realtà abbia superato la finzione. E' stato infatti presentato l'aggiornamento del robot (chiamato in realtà "ghepardo" dagli scienziati) che sta sconvolgendo le timeline di Facebook di mezzo mondo. Il "piccolino" pesa soltanto 9 chili e, da buon quadrupede, può piegare e allargare le gambe, muovendosi a destra, a sinistra e a testa in giù. La prossima volta che vostro figlio vi chiederà il cane, cercate di capire quale. Se avete visto la serie su Netflix, capirete il perché... © RIPRODUZIONE RISERVATA