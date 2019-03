Arrivano i droni "fantasma", ecco il nuovo materiale che cancella il rumore

Ha la forma di un anello e la struttura interna a elica, il nuovo materiale che cancella i suoni senza fermare il flusso dell'aria. Modellato secondo regole matematiche, promette soluzioni più efficaci per costruire barriere antirumore e potrebbe essere applicato anche sotto le eliche dei droni per renderle silenziose. Descritto sulla rivista Physical Review B, è stato messo a punto dai ricercatori dell'università americana di Boston, coordinati da Xin Zhang. «Le barriere antirumore di oggi sono letteralmente muri spessi e pesanti», spiega uno degli autori, Reza Ghaffarivardavagh.





I SEGRETI

Questi sistemi, aggiunge, attenuano i rumori del traffico e il volume della musica in una sala da concerto, ma bloccano anche il passaggio dell'aria. Il materiale, progettato secondo le regole della matematica e stampato in 3D, blocca le onde acustiche ma non l'aria. I suoi segreti sono due: la struttura interna fatta di minuscole eliche che interferisce con le onde acustiche, respingendole, e la forma ad anello che fa passare l'aria. Nei test il materiale è stato usato per silenziare il suono emesso da un altoparlante, cancellandolo per il 94%. Poiché il prototipo si è rivelato così efficace, i ricercatori stanno già pensando ad alcune applicazioni, per esempio per cancellare il rumore delle intense vibrazioni di una macchina per la risonanza magnetica oppure per ottenere droni silenziosi.

