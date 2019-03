Apple, potrebbe presentare nuovo servizio di streaming video: attesa per il 25 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il countdown per il prossimo evento di Apple è appena iniziato. Manca una settimana per il live show dallo Steve Jobs Theatre di Cupertino, dove l'azienda si prepara ad annunciare i prossimi passi che potrebbero rivoluzionare il mondo dell'hi-tech business. I rumors, quando si tratta di Apple, si rincorrono da settimane. Su web e social, ci si chiede cosa presenterà Apple? Sicuramente non un nuovo iPhone, uscito appena pochi mesi fa.E' molto probabile allora che l'azienda californiana scenderà in campo per dar battaglia ai colossi dello streaming online, settore in cui Apple non è riuscita ad imporsi e neanche a conquistare grosse porzioni di mercato con la sua Apple tv. E per infastidire giganti come Netflix e Amazon Prime Video, bisogna parlare di contenuti: serie tv, film, documentari prodotti da e per Apple. Stando ad indiscrezioni, perché di ufficiale quando si parla di Apple non c'è nulla fino al giorno della presentazione stessa, il 25 marzo dovrebbero salire sul palco, magari al fianco di Tim Cook, star di Hollywood come Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon ed il produttore-regista JJ Abrams.Secondo un articolo di Bloomberg, infatti, Apple sta corteggiando a suon di contratti milionari, esperti di cinema e televisione, per produrre contenuti audiovisivi di alto livello puntando a raggiungere importanti riconoscimenti, quali Oscar ed Emmy. Quest'anno il film Roma, made in Netfilx, ha vinto 3 Oscar solo per fare un esempio. D'altronde Apple, sta arrivando in ritardo nel mondo dello streaming, dove Netflix è il re della piazza, con 140 milioni di abbonati in 190 paesi, tallonato da Amazon e Hulu, a cui si aggiungeranno le piattaforme di Disney e WarnerMedia. La competizione è alta e per riguadagnare il terreno perso, servono idee innovative. Apple ha dimostrato di saperlo fare con smartphone e tablet, aspettiamo il 25 marzo per saperne di più e con certezza.