Apple svela i nuovi iPad Air e iPad mini con la Pencil

Colpo a sorpresa di. La casa di Cupertino ha scelto di non aspettare l'evento che ha in programma il 25 marzo e ha lanciato due nuovi tablet. L'azienda della Mela ha infatti svelato sul proprio sito un nuovo iPad Air da 10,5 pollici, insieme all'aggiornamento dell'iPad mini, che arriva alla quinta generazione.IL PROCESSOREL'iPad Air si potenzia con un nuovo processore, l'A12 Bionic già visto sigli iPhone XS e XR. Stessa scelta anche per l'iPad mini 5 da 7,9 pollici, dotato di uno schermo migliore rispetto al predecessore. Entrambi supportano la scrittura sul display con l'Apple Pencil. I due iPad hanno in comune anche il supporto all'eSim, cioè alla scheda telefonica virtuale, e montano una nuova fotocamera frontale da 7 megapixel, mentre la fotocamera posteriore non si aggiorna e resta da 8 megapixel.I PREORDINIL'iPad Air e l'iPad mini sono disponibili in preordine sul sito dell' Apple Store nei colori argento, oro e grigio siderale, e in due tagli di memoria (64 e 256 GB). Come prezzo si collocano tra il classico iPad, il più economico, e l'iPad Pro. La presentazione di nuovi iPad era stata ipotizzata nel corso dell'evento che Apple ha in programma il 25 marzo nella sede di Cupertino, in California. In quell'occasione, secondo indiscrezioni, la compagnia dovrebbe lanciare un servizio in streaming di film e serie tv in abbonamento, rivale di Netflix, e un servizio di news sempre in abbonamento.