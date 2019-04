Apple richiama gli adattatori per presa a muro a tre poli: rischio di scossa elettrica

Apple è stata costretta a richiamare alcuni adattatori per presa a muro, dopo aver confermato che possono rompersi e rischiare di dare scosse elettriche agli utenti. Le spine sono principalmente utilizzate nel Regno Unito, Hong Kong e Singapore. Ne dà notizia il Mirror.

L'accessorio è stato venduto con computer Mac e dispositivi mobili tra il 2003 e il 2010, oltre a parte del kit Apple World Travel Adapter. «Un adattatore per spina a tre poli è bianco, senza lettere nello slot interno in cui si collega all'alimentatore di corrente principale di Apple», ha spiegato la società in un post.

Apple ha dichiarato di essere a conoscenza di sei incidenti in tutto il mondo che coinvolgono le spine, ma il richiamo non ha influenzato i suoi adattatori basati su porta Usb. Il gigante della tecnologia ha confermato che cambierà le spine interessate per i nuovi adattatori. Per i dettagli su come scambiare un adattatore plug interessato, visita apple.com/it/support.

