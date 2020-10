Apple, iPhone 12 sarà presentato il 13 ottobre

Forse stavolta ci siamo davvero. Apple ha annunciato un evento in streaming per il 13 ottobre alle 10 di mattina (19 ore italiane): potrebbe trattarsi quindi della presentazione dei nuovi iPhone 12, che erano già attesi all'evento dello scorso 15 settembre (dove invece sono stati presentati Apple Watch Series 6 e i nuovi iPad).

Questa volta però ci si aspetta che l'azienda della Mela sveli la sua nuova lineup di smartphone, che secondo i rumors dovrebbe comporsi di tre modelli di alta gamma, ‌iPhone 12 (che dovrebbe essere disponibile da 5,4 e 6,1 pollici), iPhone 12‌ Pro e iPhone 12‌ Pro Max, rispettivamente con un display da 6,1 e 6,7 pollici, più un quarto iPhone, più piccolo, da 5,4 pollici.

Leggi anche: ​Apple iOS 14, perché l'aggiornamento software potrebbe essere un autogol per la Mela

L'invito arrivato ai giornalisti con l'annuncio dell'appuntamento online (con quello del 15 settembre il colosso di Cupertino ha dimostrato di poter dar vita a un evento notevole anche a distanza), in cui il claim è "Hi, Speed" lascerebbe presupporre che i nuovi iPhone siano dotati di connessione 5G, come d'altronde era stato anticipato dai rumors negli scorsi mesi. La presentazione dei nuovi smartphone ha subito un ritardo di un mese, causato dall'emergenza Covid. Inoltre, sempre secondo i rumors, alla scuderia di Cupertino dovrebbe aggiungersi anche un prodotto nuovo di zecca: gli AirTags, piccoli oggetti simili a portachiavi tracciabili direttamente dallo smartphone, quindi da mettere in borsa o in auto.

Nel frattempo, su Twitter l'hashtag #AppleEvent è entrato rapidamente nei trending topics. L'annuncio dell'evento è arrivato all'indomani del 5 ottobre, ricorrenza particolarmente cara ad Apple: nove anni fa se ne andava infatti il fondatore dell'azienda, Steve Jobs.

Ultimo aggiornamento: 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA