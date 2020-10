Amazon, inizia il Prime Day: ecco le migliori offerte in tempo reale

Dopo tanta attesa, finalmente è iniziato il Prime Day Amazon 2020: uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping online. Quest’anno, per la prima volta, l’appuntamento si estende a 48 ore di imperdibili offerte e sconti vantaggiosi: parte oggi e dura fino alla mezzanotte di domani, 14 ottobre. Due giorni di acquisti con oltre un milione di offerte a livello globale per i clienti Amazon Prime.



Sono coinvolte praticamente tutte le categorie merceologiche e tra offerte lampo ed esaurimento scorte, è bene essere aggiornati in diretta per non rischiare di perdere le promozioni migliori. Ecco la nostra selezione live per scegliere al meglio e in tempo reale.

Scopri tutte le offerte del Prime Day Amazon 2020

Samsung TV UE43TU7190UXZT Smart Tv: 43 pollici a un prezzo eccezionale per una visione intensa e realistica. Compatibile con gli assistenti vocali e dotato dell’innovativo Crystal Display più la definizione in 4k, è l’ideale per chi sta cercando un nuovo televisore con cui guardare i suoi programmi preferiti.



Acer Aspire 3 Notebook: il marchio è una garanzia di qualità e il prezzo più che competitivo. Ampio storage, 8 GB di Ram e tante porte diverse per collegare praticamente qualsiasi periferica. Il display è di 15,6’’, la misura ideale per 2kg di peso. Pratico e leggero.

Fifa 21 PlayStation 4: un videogioco che è un grande classico, intramontabile per chi è appassionato di calcio e gaming. Apprezzato da adulti e bambini, include l’upgrade per PS5 e ha uno sconto di circa il 30%.



Ghd Gold piastra per capelli: professionale e innovativa, vanta due sensori termici di ultima generazione per uno styling perfetto dalla base alle punte. Il brand è leader del settore e lo sconto davvero imperdibile.





Foppapedretti Stendibiancheria Gulliver: non solo elettronica ma anche casa, con un oggetto che tutti usiamo quasi quotidianamente. La struttura è in solido legno massiccio e lo spazio disponibile molto ben organizzato. L’offerta prevede uno sconto di circa il 60% in meno.



Infine ricordiamo che è necessario essere iscritti al servizio Prime di Amazon per poter usufruire di queste offerte in esclusiva e ricevere i prodotti in tempi brevissimi.



Ultimo aggiornamento: 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA