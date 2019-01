Amazon, ecco Echo Input: per collegare Alexa a un altoparlante esterno

Arriva Echo Input, il nuovo dispositivo per la casa intelligente di Amazon che consente di far integrare Alexa con un altoparlante esterno esistente tramite il cavo audio da 3,5 mm incluso o attraverso una connessione bluetooth. ll design sottile di Echo Input, appena 12,5 mm di spessore, lo rende adatto a ogni stanza. Ordinabile già da adesso, verrà consegnato agli acquirenti a partire dal prossimo 30 gennaio. Echo Input si connette ad Alexa, il "cervello" che alimenta i dispositivi Echo, ed è il primo dispositivo della serie progettato per trasmettere il suono totalmente attraverso uno speaker esterno, offrendo ai clienti un modo ancora più conveniente per aggiungere Alexa all'altoparlante che preferiscono o che già possiedono.



Echo Input presenta quattro microfoni che consentono di accedere ad Alexa da qualsiasi punto della stanza, anche durante la riproduzione della musica. Se connessi a Echo Input, gli speaker possono essere aggiunti a un nuovo gruppo di riproduzione musica multi-stanza oppure a uno già esistente, creando una riproduzione in streaming sincronizzata tra alcune stanze o in tutta la casa. Inoltre, con più dispositivi Echo a portata di ascolto, la tecnologia Echo Spatial Perception (ESP) di Amazon calcola in modo intelligente la chiarezza della voce e determina quale Echo sia il più vicino per rispondere alla richiesta. Inoltre, Echo Input consente inoltre ai clienti di usufruire di centinaia di Skill disponibili in Italia, tra cui un'ampia gamma di Skill sviluppata da aziende del Bel paese.

