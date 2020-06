Zanardi

Alessandro Zanardi, detto Alex, è nato a Bologna il 23 ottobre del 1966. È un pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo italiano.



Nell'automobilismo si è laureato campione Cart nel 1997 e 1998, e campione italiano superturismo nel 2005. Nel paraciclismo ha conquistato quattro medaglie d'oro ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, e otto titoli ai campionati mondiali su strada.



Il 15 settembre 2001, durante una gara del campionato Champ Car al Lausitzring, in Germania, Zanardi perde improvvisamente il controllo della vettura, che viene colpita dal pilota Alex Tagliani. L'incidente costa a Zanardi l'amputazione delle gambe. Il grave infortunio non gli impedisce però di proseguire la sua carriera come pilota, e successivamente come paraciclista.



Il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike, rimane coinvolto in un incidente sulla Statale 146 a Pienza, in Toscana, perdendo il controllo del mezzo e scontrandosi con un camion; sottoposto a un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale al policlinico le Scotte di Siena, rimane in gravi condizioni in terapia intensiva e con prognosi riservata.

