Will Smith, all'anagrafe Willard Carroll Smith Jr. (Filadelfia, 25 settembre 1968), è un attore, rapper e produttore cinematografico statunitense. Smith, che nell'aprile del 2007 la rivista Newsweek ha definito «il più potente attore di Hollywood», ha raggiunto fama mondiale negli anni novanta dopo aver recitato nella serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air (1990-1996) e in numerosi film tra cui Bad Boys (1995), Independence Day (1996) e Men in Black (1997).

Ha ricevuto tre candidature all'Oscar per il miglior attore per la sua interpretazione del pugile Muhammad Ali in Alì (2001), per il ruolo di Chris Gardner nel film La ricerca della felicità (2006) e per il ruolo di Richard Williams in Una famiglia vincente - King Richard (2021) in cui ha vinto il prestigioso premio. Nel 2022 ha vinto il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico, lo Screen Actors Guild Award per il miglior attore cinematografico, il Critics Choice Award per il miglior attore e il BAFTA al miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Richard Williams nell'acclamato biopic Una famiglia vincente - King Richard.

Smith ha sposato l'attrice Sheree Fletcher nel 1992 e da lei ha avuto il primo figlio, Willard Carroll III, conosciuto come Trey Smith. La coppia ha divorziato nel 1995. Nel 1997 Smith si è risposato con l'attrice Jada Pinkett, dalla quale ha avuto altri due figli, Jaden Smith (1998) e Willow Smith (2000), chiamata così in omaggio all'omonimo personaggio della serie TV Buffy l'ammazzavampiri. Insieme alla moglie ha fondato la Will and Jada Foundation, che raccoglie soldi per l'educazione e l'aiuto per i bambini delle famiglie meno abbienti.