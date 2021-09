La variante Mu che è stata identificata per la prima volta in Colombia nel gennaio del 2021. È quanto emerge dal report settimanale dell'Oms. La variante denominata B.1.621 è stata etichettata dall'Organizzazione mondiale della Sanità come 'Mù il 30 agosto scorso. Questa variante, sottolinea l'Oms, «ha una costellazione di mutazioni che indicano potenziali proprietà di fuga immunitaria». I primi focolai sono stati segnalati in altri paesi del Sud America, la nuova variante è soprattutto presente in Colombia e in Ecuador. Successivamente si è diffusa negli Stati Uniti ed è approdata in Europa con i primi casi a settembre.