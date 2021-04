Trentino-Alto Adige, la regione dei castelli medioevali

Il Trentino-Alto Adige è una regione situata a Settentrione dell'Italia che confina con la Svizzera e l'Austria. È conosciuta per i castelli medievali, come Castel d'Appiano, Castel Tirolo e Castel Roncolo. La regione comprende parte delle Dolomiti, una sezione delle Alpi italiane conosciuta per le cime dentellate in pietra calcarea. Trento è il capoluogo.

