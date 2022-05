Statali: i 225 mila dipendenti delle Funzioni centrali riceveranno a maggio nelle loro buste paga gli aumenti di stipendio del nuovo contratto firmato lo scorso 5 gennaio e approvato mercoledì scorso dal consiglio dei ministri. Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, che con i sindacati aveva firmato il Patto per l'innovazione nel lavoro pubblico e la coesione sociale, ha sottolineato come il contratto dia "concreta attuazione alla milestone del Pnrr relativa alla riforma del pubblico impiego, prevedendo la revisione degli ordinamenti professionali, delle carriere, l'introduzione di una quarta area per i funzionari dedicata alle elevate professionalità e il potenziamento della formazione e delle competenze". Arriveranno anche arretrati fino a 2.500 euro. Somme che saranno pagate anche a chi ha lasciato il lavoro tra il 2019 e il 2021, il periodo coperto dal nuovo accordo. Ma il nuovo contratto delle funzioni centrali, che fa da modello anche per quelli della Sanità, degli Enti locali e della scuola, è importante anche per altre ragioni. Perché per la prima volta ridisegna le regole del lavoro pubblico.