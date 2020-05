Sondaggi politici, come funzionano e che scopo hanno

I sondaggi politici sono una ricerca ed elaborazione di dati statistica con lo scopo di conoscere l'opinione di un gruppo di persone relativo ad un dato argomento legato alla politica. Questo tipo di sondaggi, di solito, vengono svolti rivolgendo ad un campione di riferimento (un piccolo numero di persone) una serie di domande, estrapolando successivamente le risposte di un gruppo più ampio in un intervallo di confidenza secondo tecniche di tipo statistico.



Questo tipo di sondaggi di opinione che vengono svolti appunto in ambito politico servono per conoscere le tendenze politiche dell'elettorato pubblico, specie in vista di elezioni o come feedback sul grado di soddisfazione/apprezzamento politico o di un partito politico, o per opinioni a proposito di tematiche d'attualità. Il sondaggio d'opinione che si occupa di estrapolare i risultati elettorali durante le giornate elettorali è detto invece exit poll.



L'affidabilità del sondaggio si basa soprattutto sull'accuratezza della composizione del campione, che è fondamentale per la rappresentatività dei risultati. Secondo i canoni tradizionali una base di 1000 soggetti è considerata un buon campione rappresentativo delle intenzioni di voto. Ma nel gruppo analizzato vanno assolutamente rappresentate la diversità di genere, le diverse fasce d'età, la diversa appartenenza geografica, le diversa appartenenza censuaria, il diverso grado di istruzione.



