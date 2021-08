Jannik Sinner è un tennista italiano . Ha raggiunto la miglior classifica Atp al numero 17 il 17 maggio 2021. Promessa annunciata del tennis, il tennista italiano (nato a San Candido il 16 agosto 2001) ha conquistato due titoli ATP. Con la vittoria di Sofia nel 2020 (19 anni, 2 mesi e 29 giorni) è diventato il tennista italiano più giovane ad aver vinto un torneo del circuito maggiore nell'era Open. Il secondo successo in un Atp 250 è stato ottenuto a Melbourne contro Stefano Travaglia (7-6, 6-4) il 7 febbraio 2021. La sua settimana migliore è stata comunque quella di Miami 2021, culminata nella finale persa 7-6, 6-4 contro il polacco Hurkacz. Si trattava della prima finale in un Master 1000. Nel palmares vanta anche il successo nelle Next Gen Atp Finals. Ha uno stile di gioco personale che si basa sulla grande solidità da fondo. Dritto e rovescio sono due colpi di valore assoluto. Ricorda per molti aspetti Andy Murray.