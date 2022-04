Samantha Cristoforetti è un'astronauta dell'Agenzia spaziale europea. E' nata a Milano il 26 aprile 1977 ed è cresciuta a Malé in provincia di Trento. E' laureata in Ingegneria aerospaziale a Monaco. Parla sei lingue, compreso il cinese. Nell'Aeronautica militare, prima di congedarsi, ha raggiunto il grado di capitano pilota. E' stata selezionata dall'Esa attraverso un concorso a cui hanno partecipato oltre 8mila candidati per i 6 posti disponibili. Nel 2014/15 ha compiuto la prima missione nello spazio, intitolata "Futura" e organizzata dall'Agenzia spaziale italiana, raggiungendo i 199 giorni di permanenza sull'Iss. Il 26 aprile 2022 è partita da Cape Canaveral per la missione Minerva dell'Esa.

Con il compagno francese Lionel Ferra ha due figli: Kelsi Amel, 5 anni, e Dorian Lev, un anno.

Il suo libro "Diario di un'apprendista astronauta" (La nave di Teseo) è stato tradotto in molte lingue ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti anche negli Usa. Su Twitter ha quasi un milione di followers.