Saman Abbas è una ragazza pakistana di 18 anni scomparsa a Reggio Emilia il 30 aprile 2021 dopo essersi opposta in famiglia a un matrimonio combinato. Il quadro della scomparsa di Saman Abbas ha lasciato sempre meno spazio alla speranza, dopo che le immagini di una videocamera di sorveglianza hanno registrato, intorno alle 19.30 del 29 aprile vicino a casa sua, tre persone vestite con abiti scuri che camminano, distanti l'una dall'altra: una imbracciando una pala, un'altra un secchio con un sacchetto e un altro un attrezzo. Le immagini hanno portato lo zio e due cugini ad essere indagati dalla Procura di Reggio Emilia per omicidio. Secondo il racconto del fratello della ragazza, Saman sarebbe stata strangolata dallo zio Danish Hasnain. Nei giorni precedenti alla scomparsa, la giovane avrebbe confidato al fidanzato di aver sentito la madre parlare dell'omicidio come unica «soluzione» per una donna che non si attiene alle consuetudini pachistane.