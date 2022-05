Roma-Feyenoord, finale di Conference League. Si gioca a Tirana il 25 maggio alle 21. La squadra di Mourinho in semifinale ha eliminato il Leicester: 1-1 nella gara di andata in traferta e 1-0 nel ritorno all'Olimpico con la firma di Tammy Abraham. La squadra olandese invece ha eliminato il Marsiglia. Per la Roma si tratta della prima finale europea dopo 31 anni, per Mourinho l'occasione di dare una gioia a una tifoseria che ha riempito lo stadio nelle ultime uscite e che cerca un titolo che manca da troppi anni.