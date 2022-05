Putin malato

Vladimir Putin è malato? Le voci attorno ai problemi di salute del presidente russo si sono intensificate dall'inizio della guerra in Ucraina. Tutto il mondo vuole sapere come sta lo zar e se c'è davvero la possibilità che debba passare la mano per una grave malattia. Le due ipotesi più accreditate sulle sue condizioni sono il tumore e il Parkinson. Nessuna delle due è stata ufficialmente confermata, ma il dubbio rimane. Le gestualità, le rare apparizioni in pubblico, i viaggi con l'equipe medica al seguito sono alcuni dei segnali che danno credito a chi crede che sia malato.