Monte San Biagio, il paese-presepe

Monte San Biagio è un comune di 6.324 abitanti situato in provincia di Latina, tra Fondi e Terracina. La sua particolare conformazione, una miriade di casette arroccate su una collina che affaccia sul mare con vista sulle isole ponziane, gli hanno conferito l'appellativo di paese-presepe.



Il Patrono, che ha anche dato il nome alla città, è San Biagio e si celebra il 3 febbraio. Monte San Biagio è conosciuta per la sua salsiccia Dop, per la cucina tipica in generale, per l'antichissima torre triangolare (1.100) e per la sughereta, l'unica in Italia popolata da querce ad alto fusto ma, purtroppo, minacciata da un fungo patogeno che la sta mettendo a dura prova. Dal 2014 il sindaco di Monte San Biagio è Federico Carnevale (centrodestra). Il mercato settimanale si svolge di venerdì.

