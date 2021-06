Michele Merlo, musicista e cantautore classe 1993, è stato lanciato da Amici con il nome di Mike Bird. Dopo un provino non superato a x Factor, la fama del giovane 28enne di Marostica, in provincia di Vicenza, arriva grazie al talent di Maria de Filippi nell'edizione del 2017. Inizialmente fece parte della squadra bianca capitanata da Morgan, che però poco dopo lasciò il programma per le discussioni con i ragazzi e la produzione e venne sostituito da Emma Marrone. Nella scuola Michele ebbe anche una storia con un'altra allieva, la giovane Shady. Mike, che tra i suoi riferimenti musicali ha sempre avuto il genere indie a partire da nomi come Kings of Leon, Arctic Monkeys e Jeff Buckley, era stato eliminato dal talent show in semifinale. Nel 2020 il cantautore si era trasferito in Inghilterra per proseguire i suoi studi musicali e nello stesso anno provò ad entrare in sanremo Giovani ma non venne preso. Nel 2020 ha pubblicato "Cuori stupidi", suo primo album tutto in italiano nonché il primo pubblicato con il suo vero nome.