Il Met Gala 2022, l'esclusivo galà annuale di raccolta fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, si terrà il 2 maggio. Il tema di quest'anno è "In America: An Anthology of Fashion", in onore dell'omonima mostra ospitata nel museo dal 7 maggio al 5 settembre. L'esposizione celebra la moda Usa dal XIX alla metà del XX secolo. Il tema del red carpet di quest'anno è Gilded Glamour, che si riferisce all'età dorata americana, (1870 al 1890). A presentare l'edizione 2022 del Met Gala, saranno Blake Lively e il marito Ryan Reynolds, l'attrice e regista Regina King e e l'attore e autore Lin-Manuel Miranda. Presidenti onorari della serata saranno Tom Ford, il ceo di Instagram Adam Mosseri e Anna Wintour.

Il Met Gala 2022

Il Met Gala, formalmente Costume Institute Gala, è un galà annuale di raccolta fondi aper il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City e segna l'apertura della mostra annuale di moda del Costume Institute. Ogni anno l'evento segue il tema dell'abito dato dalla Costume Institute e gli ospiti devono adeguarsi al tema, vestendosi di conseguenza.

La prima edizione del Met Gala ci fu nel 1948, volta a raccogliere fondi per il nuovo Costume Institute. Il galà consisteva in una cena di mezzanotte, con il prezzo d'entrata di 50 dollari. Basato sull'eredità lasciata dall'ex caporedattore di Vogue Diana Vreeland dal 1973 il Met Gala è devenuto popolare come uno degli eventi sociali più importanti ed esclusivi del mondo. Nel 2013 sono stati raccolti 9 milioni di dollari, e nel 2014 il record di 12 milioni.