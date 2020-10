Mes, il fondo europeo salva-Stati

Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), detto anche fondo salva-Stati, è un'organizzazione internazionale nata come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria della zona euro. Il Mes è stato istituito dagli Stati membri per fondare un'organizzazione internazionale con sede in Lussemburgo, che avrebbe dovuto fungere da fonte permanente di assistenza finanziaria per gli Stati membri in difficoltà, con una capacità di prestito massima di 500 miliardi di euro.

L'assistenza conferita è però sottoposta a strette condizioni, trattandosi di uno strumento a disposizione dell'Unione economica e monetaria affinché gli Stati si facciano garanti, cioè adottino le misure necessarie per la stabilità economica, avendo come punto fermo il principio della responsabilità delle finanze pubbliche.

162 risultati per "MES"