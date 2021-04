Madrid, il maggior centro finanziario del Sud Europa

Madrid, la capitale al centro della Spagna, è la città spagnola più popolosa e la seconda in Unione europea, dopo Berlino. L'area comunale si estende su un totale di 604,3 km² mentre la popolazione tra agglomerato urbano e suburbano metropolitano è di 7,5 milioni di abitanti. Oltre che capitale del Paese, è anche sede del governo e residenza del monarca spagnolo, ed è il centro politico della Spagna. Grazie al suo rendimento economico (quarta città con il maggior PIL nell'Unione europea), all'elevato standard di vita e alle dimensioni del suo mercato, Madrid è considerata il maggiore centro finanziario del Sud Europa; ospitante le direzioni della grande maggioranza delle più importanti società spagnole. madrid vanta il primato di città più visitata della Spagna, la quarta più turistica del continente. Una città caratterizzata da eleganti viali e parchi ampi e curati, come il parco del Buen Retiro. A Madrid sono custodite moltissime opere d'arte europee, come i dipinti di Goya, Velázquez e altri maestri spagnoli che si trovano al museo del Prado. Plaza Mayor, circondata da portici, è il cuore della Madrid asburgica. Poco lontano, sorgono il barocco Palazzo reale e la sua Armeria, dove sono esposte armi antiche.

