Lady Diana

Lady D, ovvero Lady Diana Frances Spencer, conosciuta anche come Lady Di (in Italia) è nata a Sandringham in Inghilterra il 1º luglio 1961 ed è morta a Parigi il 31 agosto 1997 in un incidente stradale.



Dal 1981 al 1996 è stata la moglie di Carlo (Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor), principe del Galles, erede al trono del Regno Unito. Dopo il divorzio Lady Diana ha mantenuto il titolo di Principessa del Galles, ma senza i privilegi legati allo status di Altezza Reale, pur rimanendo ufficialmente parte della famiglia reale come madre del futuro re William, fratello di Henry (Harry), evento mai registrato prima nella storia della famiglia reale britannica.



Lady Diana, Carlo sgomento commentò così la sua morte. «Mi daranno la colpa, vero?»

