Junior Cally, chi è il rapper dalle maschere griffate

Dietro le maschere griffate di Junior Cally si cela il volto di Antonio Signore, nato a Roma il 10 ottobre 1991. Tenta la prima incursione nell’industria discografica nel 2017 con lo pseudonimo “Socio” tramite un concorso di una nota casa discografica. Il tentativo di Antonio Signore non è fortunato e il cantante romano decide quindi di prendersi un periodo di pausa dalla musica, che tuttavia dura poco. Infatti, sempre nel 2017, Antonio Signore abbandona “Socio” per indossare la maschera di Junior Cally e pubblica su YouTube il primo singolo della sua ennesima nuova vita artistica: Alcatraz. Il brano colleziona più di 600mila visualizzazioni e commenti molto positivi dagli utenti, nonostante versi come “Fanculo lo stato, fanculo gli sbirri, mi faccio saltare dentro una caserma, ci entro dentro con lo sguardo di un prete che entra dentro una scuola materna”.





10 risultati per "JUNIOR CALLY"