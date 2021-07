Sarà Italia-Inghilterra la finale di Euro 2020 che si disputerà domenica 11 luglio alle ore 21.00 a Londra (ore 20 locali). L'incontro andrà in scena al Wembley Stadium e vedrà di fronte l'undici di Roberto Mancini contro quello di Gareth Southgate, arrivati all'atto finale della competizione entrambi dopo aver giocato 120 minuti nelle rispettive semifinali. Agli azzurri non sono bastati i supplementari, e solo la lotteria dei rigori, con Jorginho e Donnarumma eroi della serata, ha decretato il passaggio all'ultimo turno del torneo; i Tre Leoni, invece, sono riusciti a spuntarla con un gol di Kane nei 30 minuti di extratime, bravo a rimanere concentrato dopo l'errore dal dischetto per ribattere a rete.

Per la nazionale britannica è la prima finale nella massima competizione europea mentre per la nazionale azzura è la terza finale degli ultimi 21 anni (con le sconfitte del 2012 contro la Spagna e del 2000 contro la Francia) e la quarta nella storia, con l'unica vittoria che risale ai famosi europei "della monetina" nel 1968.