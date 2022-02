L'Is (Stato islamico), precedentemente noto come Isis (Stato islamico dell'Iraq e della Siria) o Isil (Stato islamico dell'Iraq e del Levante) è un'organizzazione islamica di stampo jihadista, attiva soprattutto tra l'Iraq e la Siria dove fino al 2017 controllava militarmente un ampio territorio.

Isis, le origini

Le origini del gruppo risalgono ad “al-Qa'ida in Iraq" (2004–2006), poi rinominata "Stato Islamico dell'Iraq" (2006–2013), fondata da Abu Muṣʿab al-Zarqāwī nel 2004 per combattere l'occupazione statunitense dell'Iraq e il governo iracheno sciita sostenuto dagli Stati Uniti d'America dopo il rovesciamento di Saddam Hussein. Nel 2013 lo Stato Islamico dell'Iraq ha proclamato unilateralmente la propria unificazione con la branca siriana di al-Qaeda, che aveva conquistato una parte del territorio siriano nell'ambito della guerra civile contro il governo di Baššār al-Asad, ma esponenti di quest'ultima smentirono la notizia. In seguito a questo contrastato messaggio il gruppo, scelse come propria capitale la città siriana di Raqqa, cambiando nome in Stato Islamico dell'Iraq e della Siria (Isis) sotto la guida di Abu Bakr al-Baghdadi

Lo schieramento

Quest'ultimo, nel giugno del 2014, dichiara l'istituzione del Califfato nei territori conquistati in Iraq, attorno la città di Mosul, e in Siria, con lo scopo di estendere la propria autorità su tutte le terre abitate da musulmani. È in questo momento che il gruppo cambia nuovamente nome, per diventare semplicemente Is (Stato islamico). L'Is è attualmente considerata un'organizzazione terroristica dall'Onu e da diversi Stati. Oggi l'ISIS è la milizia più forte nello schieramento che combatte contro Assad. Tanto è vero che, nel Nord della Siria, sta mostrando a tutte le altre formazioni impegnate nella guerra chi è che davvero conta e comanda. Come suggerisce il nome, il gruppo è particolarmente attivo in Iraq e Siria con azioni particolarmente violente e sanguinarie. L’escalation con la quale l’ISIS avanza nei territori e conquista proseliti ha fatto sì che dall’Agosto 2014 gli USA e altri Paesi dell’Occidente abbiano deciso di intervenire militarmente contro l’auto proclamato Califfato