Lo iodio-131 è un isotopo radiattivo che può essere rilasciato in caso di contaminazione radioattiva dell'ambiente, come per esempio dopo un disastro nucleare, l'esplosione di un reattore o di una bomba. L'inalazione dello iodio-131 - che viene facilmente assorbito dalla ghiandola tiroidea - può avere effetti negativi sulla salute come un rischio di cancro alla tiroide. L'assorbimeto però può essere bloccato attraverso l’assunzione di iodio stabile, che porta alla saturazione della ghiandola tiroidea, per cui se somministrato prima o all’inizio dell’esposizione allo iodio radioattivo riduce efficacemente le conseguenze dell’esposizione.