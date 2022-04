Elezioni Francia, come funziona il voto? La Francia è una Repubblica semi-presidenziale in cui il potere esecutivo è condiviso dal presidente della Repubblica e dal primo ministro. Il presidente è eletto direttamente dal popolo e nomina il primo ministro sulla base del risultato elettorale. Il presidente viene eletto a suffragio universale diretto a doppio turno. Per essere eletti al primo turno serve la maggioranza assoluta dei voti. Se nessuno dei candidati la ottiene, vanno al ballottaggio i due che al primo turno hanno ricevuto il maggior numero di consensi. Va considerato che il voto per il presidente e per il Parlamento è separato.

Può verificarsi quindi anche una coabitazione tra un presidente di un partito e una maggioranza opposta, ma dopo la riforma che ha armonizzato le durate del mandato presidenziale e della legislatura, portando entrambe a 5 anni, l’eventualità è più rara. Ogni cittadino francese maggiorenne può presentarsi come candidato alle elezioni presidenziali ma deve raccogliere 500 firme di rappresentanti eletti, i famosi “parrainages”, ad esempio deputati, senatori, sindaci, consiglieri comunali e regionali, presidenti di dipartimenti. Ciascun rappresentante può appoggiare un solo candidato. E' Consiglio costituzionale che approva le candidature e le pubblica sulla Gazzetta ufficiale.