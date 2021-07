Giornata storica per il tennis italiano, che alle 15 vedrà sfilare nella finale di Wimbledon l'azzurro Matteo Berrettini, impegnato sul Centre Court contro il numero uno al mondo del ranking atp Novak Djokovic. Berrettini arriva all'incontro dopo aver perso solo tre set nel torneo e da campione in carica del torneo d'apertura della stagione sull'erba al Queen's. Nel mirino la possibilità di vincere un torneo dello Slam che per il tennis italiano maschile manca dal 1975, quando Adriano Panatta vinse sulla terra battura del Roland Garros.

Anche il serbo è a caccia di record: vincendo a Wimbledon incasserebbe il 20° Slam della sua carriera, che significherebbe eguagliare Roger Federer e Rafael Nadal al primo posto di questa speciale classifica. In più, continuerebbe a inseguire il sogno di compiere il Grande Slam ai prossimi Us Open, dopo aver già vinto gli Australian Open e gli Open di Francia, eguagliando l'impresa di Rod Lever che ci riuscì l'ultima volta addirittura 52 anni fa.